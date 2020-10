Mit ohne Dialog

Ausgefranst Hemd und Hose

bunte Flecken und dann Pose

vor den Menschenmassen

die lustwandeln in den Gassen

kurzer Blick im Schaufenster

spiegeln die Farbgespenster

kein Sinn für Rechtschaffenheit

denken nur an ihre Freiheit

peace and love englisch ist das

so ein spinnerter Quatsch

lernts besser richtig deutsch

wenn du di denn freusch

hosch a fuchzgerl über

eine Mark bekommst mein Lieber

Heidenei zweisprachig

in der Schul wohl fleißig

ich nicke pflichtbewusst

Dialekte sind ein Muß

öffnen Börsen und zuweilen Herzen,

ohne es mit der Dialektik zu verscherzen

Doris Mock-Kamm

Kategorie: Gedichte