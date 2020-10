Der Tag war dunkler

als die schwärzeste Nacht,

kein Ruf erreichte die Sonne

in den Tiefen des Brunnens,

war sie oder gar ich es,

die Schutz suchte

im fallenden Loslassen,

die Halt fand am Luftzug

des Ohrensausens,

flüchtig vergänglicher Ton

mit der leisen Leichtigkeit

einer ewigen Stärke,

die allumarmende Hülle

von samtenen Daunen,

das schwebende Gefühl

aller Ungeborenen

in den warmen Wogen

einer zarten Mütterlichkeit,

kein Streben nach Licht

dich dort begleitet,

nur Dasein, da zu sein,

erleuchtet dein Wesen,

deine Sinne, dein Geist,

in den dunklen Tagen,

schwärzer als jede Nacht.

Doris Mock-Kamm

Kategorie: Gedichte