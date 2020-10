Als ich meine Heimat verlor und die Welt fand

Sie gierten nach meiner Farbe

nach meiner Hautfarbe

ließen sich in der Sonne brutzeln

Reihe auf Reihe eingeschmiert mit Öl

das roch man schon von weitem

die glänzenden Körper

die sich auf der Decke wälzten

ständig im Wettbewerb

ständig neidisch auf braun

braun, brauner, am braunsten

aber niemals dein Braun

das Braun ohne Sonne

das Braun, das blieb

das Braun, das nicht verblaßte

das Braun deiner Herkunft

das Braun, das mich ausmachte

das Braun, das man haßte

nicht abwaschbar

verräterisch

Verrat an der Gemeinschaft der Geifernden

nach Exotik, nach Auffallen in der Masse

Sie stierten auf meine Farbe

auf meine Hautfarbe

bedeckten sich mit dunklen Stoffen

möglichst weit und schwarz

das sah man schon von weitem

die unförmigen Körper

die sich versteckten

ständig im Wettbewerb

ständig mißtrauisch bei braun

braun, brauner, am braunsten

aber niemals dein Braun

das Braun ohne Sonne

das Braun, das blieb

das Braun, das nicht verblaßte

das Braun deiner Herkunft

das Braun, das mich ausmachte

das Braun über das man wachte

nicht abwaschbar

verräterisch

Verrat an der Gemeinschaft der Stierenden

nach Erotik, nach Versinken in der Masse

Entwurzelt im heimischen Garten

getränkt mit Liebe der Ahnen

verstreut auf diesem Erdenball

dieses Vermächtnis ist meine Welt

Doris Mock-Kamm

Kategorie: Gedichte