Ich habe den Traum verschlafen

den paradiesischen Traum

endloses glücklich sein

beseelte Harmonie ausstrahlen

wie anstrengend das ist

in Tiefschlaf bin ich versunken

Diese Leere in den Nächten

totale Einsamkeit am Morgen

ein Albtraum in Zeitlupe

vergebliche Suche in den Tagen

Traumreste so schwer zu finden

in Lethargie bin ich versunken

Ewiges Glück macht unglücklich

ständige Harmonie verzehrt Dasein

das Vorhandensein von Gefühlen

Eintönigkeit lähmt Gedanken

Ich verschlafe harmonisches Glück

in fehlende Träume bin ich versunken

Doris Mock-Kamm

Kategorie: Gedichte