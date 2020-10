Verloren im Blütenstaub

Der Duft frisch gepflückter Sträuße

verströmte sich bei jedem Wort,

weckte Kindheitserinnerungen

inmitten blühender Wiesen,

das Schnüffeln an Blüten,

im Versteck unter den Büschen,

vielleicht ahnte sie das Verwelken

ihrer blumigen Sprachgestecke,

der Genuß des Verweilens

zerstob sie mit einer Fülle

von fallenden Blütenblättern,

glitt in den Kompost von Wortfetzen,

in denen der Erstickungstod lauerte,

unsere Freundschaft erstarb,

zu Staub gebröselte Rosenblätter

letzter Gedankenschweif von ihr.

Doris Mock-Kamm

Kategorie: Gedichte