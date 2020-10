Die Qual vor der Wahl

Der Wahnsinn regiert die Welt,

genau das für etliche wohl zählt.

Schuld daran all das viele Geld.

Trump fühlt sich dabei als Held,

jener Narzißt sein Ego erhellt,

Corona für ihn entfällt,

während manch einer sich quält.

Die Medien werden weiterhin beschimpft,

Haß, Wut und Verschwörungen geimpft,

statt den Menschen wirklich zu helfen,

glaubt manch einer an rettende Elfen.

Die Wahl rückt immer näher,

schon fühlt sich Trump als Seher,

glaubt, er handelt gar fair.

Das Ende vom dramatischen Lied,

schlimmes dort in den USA täglich geschieht.

Während alle Welt erstaunt die Nase rümpft,

der blonde Dolle selbstherrlich weiterschimpft,

er habe stets alles richtig gemacht,

egal was dabei jetzt wohl entfacht.

Doch was hat’s letztendlich gebracht?

Lotar Martin Kamm

Kategorie: Gedichte