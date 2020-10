Haftung der Zitronenbonbons

Vorhin, eine Weile her,

Zitronenbonbons kleben sehr,

nicht nur in Taschen,

deponiert zum Naschen

oder Mundgeruch kaschieren,

sie haften auch gern am Gaumen,

dann benötigt man zwei Daumen,

um sie wieder abzuklauben,

so der landläufige Glauben,

und wenn‘s nicht funktioniert,

was verdammt passiert,

die Mundhöhle ist zerkratzt,

geschürft, aufgeplatzt,

weil der Zitronenbonbon,

einzementiert wie Beton,

sich weigert loszulassen,

seine Form, Oberfläche passen

sich der Gaumenwölbung an,

nicht mithalten kann, da, o Mann,

die Zunge, zu labbrig, zu glitschig,

das ist absolut nicht witzig,

Zitronenbonbons sind für die Katz‘,

ich schlag jedem auf die Tatz‘,

anbieten, das verbiet‘ ich mir,

jetzt fehlen der Zähne vier.

Doris Mock-Kamm

Kategorie: Gedichte