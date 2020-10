Irina Slawinas Selbstmord offenbart Putins diktatorischen Kurs

Keine Kunst und Opposition in Russland

Während alle Welt diesen cholerisch narzißtischen Trump beobachtet und kommentiert, vollzieht sich in Russland der Alltag, den die Menschen bereits seit Jahrhunderten durchleiden müssen. Das Diktat von oben beherrscht ein Volk, welches vom Zarismus, Stalinismus und angeblichen Kommunismus bis hin zum Putinismus nichts anderes kennt, als die Füße still zu halten, will es keine Repressalien durchleben.

Wer aufmuckt, wird verfolgt, verprügelt, eingesperrt oder schlichtweg ermordet. Wer all das nicht mehr aushält, bringt sich aus Verzweiflung um so wie die russische Journalistin Irina Slawina, die sich gestern verbrannte.

Es gibt keine Freiheit ohne gegenseitiges Verständnis

Um hier ganz gezielt Albert Camus‘ Zitat zu benutzen. Doch wie können wir Verständnis für einen Autokraten und Despoten wie Wladimir Putin haben, der jedwede kulturelle Vielfalt im Keim ersticken läßt, die Opposition mit all seiner Erfahrung aus KGB-Zeiten bekämpft? Es kann nicht funktionieren trotz aller Bemühungen, die durchaus täglich stattfinden.

Irina Slawina hat ihren Kampf verloren, Licht ins Dunkel der Kreml-Machenschaften zu bringen. Wer die eigene Familie, Mann und Tochter hinter sich läßt, den Mut aufbringt, sich selbst zu verbrennen, dessen Leid muß gewaltig sein, um eine solche Verzweiflungstat auszuüben. „В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию.“, übersetzt: Ich bitte euch, die Russische Föderation für meinen Tod verantwortlich zu machen, schrieb sie gestern in ihrem Facebook-Account kurz vor ihrem Tod. Deutlicher kann man das kaum auf den Punkt gebracht ausdrücken!

Trostlosigkeit vermitteln alle Regime und Diktaturen

Genau das gilt leider auch für Russland, in dem Wladimir Putin regiert, dessen Herrschaftsgehabe soweit das Auge reicht. Alexej Nawalny konnte dem Tod gerade noch rechtzeitig von der Schippe springen, für Irina Slawina war es leider zu spät, sie hielt den Druck nicht mehr aus.

Schon mal darüber nachgedacht, warum wir keine kulturelle Vielfalt in Russland erleben dürfen? Wo sind die freien Maler, Schriftsteller, Musiker? Wo? Falls doch welche es wagen, auf sich aufmerksam zu machen, sterben sie unverhofft wie z.B. der Rockmusiker Wiktor Zoi oder werden unverhältnismäßig bestraft so wie Pussy Riot.

„Es gibt keine Grenzen. Weder für Gedanken, noch für Gefühle. Es ist die Angst, die immer Grenzen setzt.“(Ingmar Bergmann)

Lotar Martin Kamm

