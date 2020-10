Mit milchig wässrigem Grau

verschluckten die Tage Ferne,

Wellen spielten Booteklatschen

an der steinernen Hafenmauer,

dumpfe Laute umschlangen

die wispernden Pappeln am Ufer,

nach welkem Laub gierte die Flut,

schmückte sich mit deren Farben,

schaukelte die bunten Flecken,

bis sie schliefen und versanken

in der Tiefe wogender Träume,

ich flüsterte oben auf dem Hügel,

meine Nähe wacht für immer hier.

Doris Mock-Kamm

Kategorie: Gedichte