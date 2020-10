Politische Umwälzungen verheißen nichts Gutes

Gibt es einen Kontext zwischen Covid-19 und politischen Fehlentwicklungen?

Menschlichkeit ist ein großes Wort, dessen Inhalt vielen keinesfalls wirklich bewußt zu sein scheint, wer denn das tägliche Verhalten genauer betrachtet. In den USA regiert noch jener Donald Trump, der sich anschickt, das Land erst recht zu spalten, selbst bei den Wahlen von Betrug zu sprechen, bevor eine Mehrheit ihn negiert, um auf diese Weise seinen fragwürdig erlangten Sessel zu rechtfertigen.

Demokratie wird im Land der unbegrenzten Möglichkeiten dermaßen beschädigt, so daß die Weltgemeinschaft erheblich ins Wanken gerät, was ohnehin schon länger schleichend sich zuspitzt. Überall regieren Despoten und Autokraten, ob in Brasilien, Russland, China, Nord-Korea, Saudi-Arabien, Polen, Ungarn, um nur ein paar Staaten aufzuzählen. Andere Länder können nur erstaunt im Geflecht wirtschaftlicher Abhängigkeiten hoffen, nicht hineingezogen zu werden im Strudel eines Faschismus, der inzwischen offensichtlich sich kaltschnäuzig ausbreitet.

Seuchen haben schon immer die Menschheit gefährdet, etliche Tote gefordert. Die dramatischste war wohl die Spanische Grippe, mit Covid-19 wurde einmal mehr aufgezeigt, was da verkehrt läuft in unserem Verhalten, der Ignoranz der Natur gegenüber. Von Zufall kann gar keine Rede sein. Die Logik von Mutter Natur durchschauen wir nur in Bruchstücken, obwohl die Wissenschaft sich unbedingt akribisch bemüht. Doch was nutzen all jene Beobachtungen und Erkenntnisse, wenn genügend Leichtsinn sich einfindet, somit mehr Opfer zu beklagen sind als dies notwendig wäre?

Mit Blick gen manche Länder, ganz besonders zu den USA, wo ein Herr Trump sich brüstet, er hätte mit rund 200.000 Corona-Toten Menschenleben gerettet, weil ansonsten wesentlich mehr gestorben wären, zeigt sich explizit, wohin Dummheit und Lügen führen. Zu Fanatismus und Irrglauben, dieselbe Mischung, derer sich Religionsführer seit eh und je bedienen, um als Rattenfänger Jünger zu rekrutieren. Leicht durchschaubar, für all diejenigen, die noch clever genug oder nicht in Abhängigkeit.

Das Corona-Virus verdeutlicht uns tatsächlich, inwieweit wir handeln sollten. Während „Covidioten“ meinen, man würde ihnen Grundrechte nehmen, reagieren Rücksichtsvolle, aufrechte Demokraten mit Abstandhalten, Maske aufsetzen und Händewaschen, ohne leiseste Zweifel, der Staat würde sie gängeln oder gar zwingen. Das hat etwas mit Vertrauen, Verstand und Solidarität zu tun, welches den sogenannten Kritikern völlig abhandengekommen zu sein scheint!

Genau an diesem Punkt scheiden sich nicht nur die Geister, sondern schließt sich zugleich der Kreis. Führerkult schreit nach angeblicher Rache, nach Loyalität, nach Verschwörungsszenarien, wo gar keine vorhanden, nach einer Lügenpresse, um eigene Fake News zu verbreiten, damit möglichst viele dessen krankhafte Illusionen teilen, Despoten gewähren lassen. Das kann niemals im Sinne einer kulturellen Vielfalt funktionieren, wie wir alle leidlich wissen. Möge noch genügend Einsicht vorhanden sein, die eine solche Entwicklung verhindern kann.

Lotar Martin Kamm

Kategorie: Meinung