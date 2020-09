Wiedergekauter Fraß

Wissen stopfen sie hinein,

nicht am Tisch, auf der Straße,

geheimnisvolles Wissen,

nur Auserwählte verstehen es,

kredenzt mit exotischen Phrasen,

eigentlich ein Widerspruch,

sie nutzen es als Beigabe

zu ihrer Lügenphilosophie,

quasi der Appetitanreger

um den Zwietrachtgeschmack

zu übertünchen und überhaupt,

man steht ja auf Bizarres,

nicht vor der Haustür,

versteckt im Kämmerlein

darf man die Sau rauslassen,

das hat man sich verdient,

geschluckt bei jedem Stopfen,

die Eingeweihten sind wir,

der Wahrheit neue Elite,

gestopfter alter Hype

über die Auserlesenheit,

Überheblichkeit läßt grüßen,

dafür nimmt man in Kauf,

durch Spenden finanziert,

das gestopfte Maul,

umsonst zu fressen,

was Jahrhunderte wiedergekaut,

zur Gans degeneriert

schnattert man Gülle und Mist,

läßt seine Seele ausnehmen,

stolz als Weihnachtsgans

auserkoren worden zu sein,

stopft geduldig Haß, Wut ein,

welch herrliches Gefühl

als Weiser der Mittelpunkt

beim großen Fressen zu sein,

Ideologie vom armen Schwein.

Doris Mock-Kamm

Kategorie: Gedichte