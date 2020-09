Heute wollte ich still sein

in mich kehren

in der Ruhe baden

schwelgen im Alleinsein

meine Sinne bekehren

meine Sünden ausbaden

da fiel mir ein

ich muß noch kehren

vor dem samstäglichen Baden

jede Woche darf’s sein

die im Ländle verkehren

dürfen im Tratsch baden

kein Schwab mußt du sein

nur die Straße kehren

s’isch des reinste Seelebaden

Doris Mock-Kamm

Kategorie: Gedichte