Anvertrautes erinnern

Rauchiger Nebel

verbrannter Worte

ja ganzer Buchseiten

verhinderten den Sinn

gebrauchter Sinn

des Verstehens

weil die Asche

in ihrer Freiheit

dem feinsten Hauch

sich anvertraute

möglicherweise

verstand sie den Sinn

ihres Daseins

im rußgetränkten

Schleier

ziellos nach

einer Haftung

getrieben zu werden

um dort ihre Schwärze

als Prägung

zu hinterlassen

in der die Ziffern

mit dem Geruch

einer schwelenden

Wärme

Erinnerung freisetzt

möglicherweise

ergibt das Sinn

und ich staune

über die gebrauchten

Wortfetzen

die an mir kleben

und ich sinniere

über die mir

anvertraute Erinnerung

Doris Mock-Kamm

