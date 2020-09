Rückschlüsse

Sie stampfte durch die Szene

was für wunderbare Beene

schnurstracks Richtung See

Babe, Anna-Lena, Sonnenfee

schallt es durch das Schilf

geht‘s noch lauter, Maria hilf

hier ist Naturschutzgebiet

bei dem Geschreie flieht

nicht nur die Vogelwelt

aus der Börse auch das Geld

die Aufnahme ist zunichte

mein Honorar Geschichte

Jan, das ist ne Abkürzung

vermindert unsere Verspätung

mach schon, beeil‘ dich

sind wir zum Essen pünktlich

auf unseren Namen reserviert

sind unsere Plätze garantiert

meine Hosenbeine sind dreckig

sag, sie sind vom Knien fleckig

unser Auto steht in der Pampa

das find ich nachts nie wieder da

jetzt hör endlich auf zu zanken

wer hat denn vergessen zu tanken

wer hat denn so viel Sprit verfahren

Elke und ich einkaufen waren

das ist doch jetzt nicht wichtig

du bekamst eine Krawatte, richtig

fast geschenkt, für fünfzig Liter Benzin

da komm ich fast bis nach Berlin

aha, der Kontrollfreak spricht aus dir

gut, machen wir Schluß, jetzt und hier

Babe, so war das nicht gemeint

okay, dann laß uns beeilen vereint

in die Tonne kann ich treten

meine Aufnahme und beten

sie versumpfen auf der Feier

zurückkommen wieder die Reiher

deren Beine sind mir indes lieber

sie verursachen kein Verzeihmir-Fieber

Doris Mock-Kamm

Kategorie: Gedichte