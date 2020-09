Sie lieben ihre geistige Gefangenschaft,

diese verspricht geordnete Gefolgschaft,

in Marsch gesetzt in Reih‘ und Glied,

keiner sich diesem Tross entzieht,

der sich nach Befehlsgewalt sehnt,

sich gern an Althergebrachtes anlehnt,

denn er verspricht Schutz und Hege,

Zusammenhalt und vorbestimmte Wege,

in Kauf genommen werden Zwang,

vorgeschriebenes Denken ein Leben lang,

keine Sorgen, keine Ängste, keine Nöte,

da lohnt es sich zu schlucken die Kröte,

der Vereinnahmung der Persönlichkeit,

nicht vergessen auch der Menschlichkeit,

letzteres ist sowieso kontraproduktiv,

lenkt nur ab vom eigenen Seelenmief,

verführt nur zu Liebe und Gefühlen,

verdirbt den Spaß in Herzen zu wühlen,

um sich groß und mächtig vorzukommen,

wenn anderen wird die Freiheit genommen,

so parieren sie nach dem höheren Sinn,

in einer Gedankenzelle ich der Herrscher bin.

Doris Mock-Kamm

