Vertrauen verloren

Keine Zeit heilt all die Wunden,

die abgrundtiefen Runden,

die in allzu vielen Munden

Wege der Lügen erfunden,

abgedroschene Kunden

in fataler Korruption eingebunden.

Komm, leg dich hin, schlaf in Ruh,

es paßt nicht jedem der eigene Schuh,

morgen alles gar weg im Nu,

glotzt mancher wie eine verdutzte Kuh?

Schon fallen dir die Augen zu,

weil manch Mär ein gezielter Clou?

Des Menschen Leid wird überstrapaziert,

wer davon wohl partizipiert?

Aber Hauptsache Wohlstand platziert,

Not und Elend nicht reduziert.

Was dabei wohl warum passiert,

manch Finte gezielt grassiert?

Lotar Martin Kamm

