Als er mich fragte,

ihr wißt was ich meine,

dieser tränengetränkte

Unterton in seiner Stimme,

dieser verwunschene Blick

hinter meinen Augen,

diese fliehenden Worte,

flatternde Espenblätter

im kleinsten Windhauch,

die die zartesten Härchen

aufrichten, eine Schwere

auf dich niederschlägt,

diese erdrückende Leichtigkeit,

die den Boden unter den Füßen

öffnet und in Erwartung

der Frage aller Fragen,

du im Rauschen eines Karussells

ertrinkst, wenn sie unausgesprochen

bliebe, erwartete ich meine Errettung,

als er fragte, ihr wißt was ich meine,-

kannst du dir vorstellen,

wie phantastisch es wäre,

eine Tasse heiße Zitrone,

frisch gepresst, für mich –

ihr wißt, was ich meine,

solche Tage sind flüchtender

Rauch im verstopften Kamin.

Doris Mock-Kamm

Kategorie: Gedichte