Schau nicht zu mir,

geh vorbei,

der Schattenlauf

gemächlich sich

in jeden Winkel

platziert,

du kennst dich aus

in den Gruben,

den düsteren Ecken,

geh vorbei,

Wüste fegt Sand

in die Ritzen

meines Bildes,

geh vorbei,

Schneeflocken

spielen Fangen,

tauen auf

in meinem Gesicht,

geh vorbei,

nein, warte,

einen Augenblick,

zärtliche Kälte,

noch ist Nacht nicht.

Doris Mock-Kamm

Kategorie: Gedichte