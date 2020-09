Das Garagentor quietschte

sie wohnt hier zur Miete

acht ist gerade erst vorbei

angebrannt der Kartoffelbrei

Dampf beschlägt Fenster

immer früher die Gespenster

verdunkeln ihr das Licht

so ein Hammer hat Gewicht

hat Gewalt und große Kraft

fast mühelos ist es geschafft

kein Glas mehr das Fenster hat

kalter Nebel frißt sich satt

legt sich unbekümmert nieder

Sirenen heulen immer wieder

Sturm peitscht über das Land

giert nach Einlaß an jeder Wand

das Tor aus den Angeln bricht

zu spät die Lösung kam in Sicht

Doris Mock-Kamm

Kategorie: Gedichte