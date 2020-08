Im eisigen Kreis

Der Herr General,

ein Mann aus Stahl,

ohne Gefühle,

in ewiger Kühle,

eiskalt

seine Stimme schallt

durchs Mikrophon,

klirrend jeder Ton,

zerbricht Stille,

unterdrückt Wille,

Worte aus Frost,

gärender Most

aus dem Keller

von einem Storyteller,

der gern dabei zuhört,

was ihn stört,

Anwesenheit

von Menschheit,

andere Meinung,

gerechte Teilung,

wer hier nicht nickt,

wird zur Hölle geschickt,

Ordnung muß sein,

da steht er nicht allein,

der Herr General,

Egoisten gibt‘s überall,

deren Gedanken

ohne zu wanken,

nur um sich selbst kreisen,

ihr kaltes Gemüt preisen,

ihren Narzißmus pflegen,

um Eigenliebe auszuleben.

Doris Mock-Kamm

Kategorie: Gedichte