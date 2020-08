Im Haar, in ihrem Haar

Töne sich verfangen,

lichtdurchflutet der Wald,

Buchen und Eichenlaub

verstreuen ihre Lieder

nach jedem Fußtritt

im Haar, in ihrem Haar.

Im Haar, in ihrem Haar

verwebte Baummusik,

Melodiengespinste

verwehen Noten,

silbern, kristallen

erklingt ihr Schall

im Haar, in ihrem Haar

Im Haar, in ihrem Haar

nisten Blattkonzerte,

tausende Hörtröpfchen

rieseln als Stimmenecho

zwischen den Bäumen

an diesem Sommertag,

im Haar, in ihrem Haar.

Doris Mock-Kamm

Kategorie: Gedichte