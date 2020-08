The Donald läuft in narzisstischer Höchstform auf

Mit lauter Lügen zweite Amtszeit durchsetzen

Ginge es nach Donald Trump, würde er für 16 oder gar 20 Jahre die USA als Präsident beglücken, weil er ja alles richtig mache, während die Demokraten den American way of life seinen Landsleuten nehmen wollen, wie Trump in seiner vielleicht bizarrsten Wahlkampfrede verkündet. Folgt man den vielen Widersprüchen, die Daniel Friedrich Sturm fleißig zusammengetragen hat, kommt man aus dem Staunen nicht mehr raus. Und so jemand wählen tatsächlich US-Bürger?

Weitergedacht möchte man deren Verstand unbedingt in Frage stellen. Es wird allerhöchste Zeit, daß die USA sich von jenem unfähigsten US-Präsidenten verabschiedet und im Anschluß ihn endgültig aus dem Weißen Haus verbannt!

Sharon Stone informiert per Instagram-Video die Öffentlichkeit

Darin macht sie die schwere Covid-19-Erkrankung ihrer Schwester öffentlich, um zahlreiche Mißstände in den USA anzuprangern, wie der Stern kommentiert. „Nichts als Lügen“, so ihr Angriff gegen Donald Trump. Übrigens nicht ihr erster verständlicherweise. Ihre Wut kann jeder gut nachvollziehen, wer noch einen Funken Anstand besitzt und nicht dem üblen „Geplapper“ jenes „Möchtegern-Präsidenten“ verfällt.

Dabei wird eines erst recht klar und sehr deutlich. Je rassistischer, ungehobelter und unverschämter, desto mehr der Hang zu Übertreibung, bösartigen Haßtiraden. Genau das zeichnet solche Rechtsradikalen aus, sie wollen mit aller Gewalt nach Gutsherrenart ihre Macht ausleben, rücksichtslos, menschenverachtend.

Showdown zum zweiten Bürgerkrieg in den USA?

Ginge es nach Donald Trump, dann wird er dies gar gutheißen. Das paßt in sein Konzept, zumal er längst dabei ist, sich von der Demokratie zu verabschieden. Insofern kann sein immer wieder nach außen sichtbarer Größenwahn kaum mehr wirklich verwundern. Während sämtliche Präsidenten nicht einmal in Erwägung zogen, mehr als zwei Amtszeiten anzustreben, träumt jener „blonde Dolle“ gar von vier bis fünf.

Möchte er es einem Wladimir Putin gleichtun, der immerhin in Russland seine Macht ungebremst ausleben darf? Es schaut sehr danach aus. Wer weiß, welche Überraschungen noch den US-Wähler erwarten dürfen. Mit einem Donald Trump scheint allerhand möglich zu sein, schließlich macht er America great again.

Lotar Martin Kamm

Kategorie: Meinung