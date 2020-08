Trumps Team bewirft Running Mate Kamala Harris mit Dreck

Mit harten Attacken folgen simple Lügen

Wenige Wochen vor der Wahl im November offenbart dieser 46. US-Präsident weiterhin sein narzißtisch-cholerisches Verhalten, welches sich einprägsam längst als Normalzustand verselbständigt hat, The Donald kann gar nicht mehr anders, als seine angemahnten Fake News durch einfache, leicht durchschaubare Lügengebilde zu untermauern. Ganz besonders in der nunmehr beginnenden heißeren Wahlkampfphase.

„Verlogene Kamala“: So aggressiv reagiert das Trump-Team auf Bidens Vizekandidatin Harris, schreibt der Stern und trägt allerhand bösartige Bemerkungen seitens Trumps Wahlkampfteam zusammen, die einmal mehr verdeutlichen, welcher abgrundtiefe Haß dort gepflegt wird. Mit einer politischen Auseinandersetzung hat das nichts zu tun.

Was zeichnet Kamala Harris aus, um jene Haßtiraden erst recht loszutreten?

Nach erfolgreichem Studium der Politik- und Wirtschaftswissenschaft mit dem Bachelorabschluß in der Tasche, um in Kalifornien das rechtswissenschaftliche Studium fortzusetzen und mit dem Grad Juris Doctor abzuschließen, zog es sie zunächst als Anwältin zur Staatsanwaltschaft, wo sie sich maßgeblich an der Entwicklung eines Präventionsprogramms gegen den Rückfall von Kriminellen beteiligte, um schließlich als Attorny General von Kalifornien hauptsächlich in der Funktion einer Generalstaatsanwältin zu wirken, z.B. für stärkere Kontrollen von Waffen, die Gleichstellung gleichgeschlechtlicher Ehen und die Todesstrafe zu negieren.

Letztlich wurde sie Anfang 2017 Senatorin für Kalifornien, suchte gezielt die Spitze der Opposition gegen die Einwanderungspolitik des neu gewählten US-Präsidenten Donald Trump. Bekanntlich unterstützte sie auch Bernie Sanders, stellte sich gar als mögliche Präsidentschaftskandidatin auf, um aber bereits Anfang Dezember des letzten Jahres sie zurückzuziehen, sich ab März 2020 für Joe Biden auszusprechen, der sie schließlich jetzt am 11. August offiziell als Vizepräsidentschaftskandidatin nominierte. Das stört das Trump-Lager, daß dort jetzt eine kompetente Kandidatin sitzt, die ihnen mehr als das Wasser reichen kann.

Wie reagiert das Trump-Wahlkampflager falls mal echte radikale Linke auftauchen?

Es wird wohl eher komplett ausflippen, denn weder Joe Biden noch Kamala Harris sind reell als radikal Links zu werten, außer man weiß sich eben nicht besser zu helfen wie jene Wahlhelfer. Obendrein deren Bewertung von „echten Amerikanern“ läßt tief blicken. Rassistisch und dermaßen verlogen? Was für Statements, in Wahlkampfzeiten scheint jedes Mittel recht zu sein.

Es gab und gibt wesentlich radikalere Politiker wie die beiden, insofern scheint dem Trump-Wahlkampflager die Puste auszugehen, wenn sie keine stichhaltigeren Argumente vorweisen können. An Armseligkeit kaum noch zu toppen, schwimmen dem noch amtierenden Präsidenten die Felle davon. Doch mit simplen Lügen kann man nicht ewiglich punkten.

Lotar Martin Kamm

