Tanz in der Enge

In der Umkleidekabine

tanzt die Geraldine,

sie liebt diese Enge,

erinnert an das Gedränge

auf der Tanzfläche,

schöne Frau, lächle

dir im Spiegel zu,

deinem Gegenüber-Du,

es wirkt ihr bleiches Gesicht

im eishellen Neonlicht

gemeißelt aus Alabaster,

so eine Büste bringt Zaster,

ein Selfie tut’s auch,

modern schon dieser Brauch,

frostweiß, blaßorange Wangen,

Zeit dies Portrait einzufangen,

bei Twitter, Instagram, Facebook,

gepostet wird dieser coole Look,

geisterhafte schockgefrorene Mimik,

Grabesreife der absolute Kick,

erschöpft sinkt Geraldine nieder,

zu straff geschnürt das Mieder,

bläulich schimmert ihre Haut,

keiner sich nach ihr umschaut.

Doris Mock-Kamm

Kategorie: Gedichte