Hört ihr das Seufzen,

Schlürfen, Rasseln,

Tapsen, Knirschen,

Fauchen, Brausen

im Gebüsch, Haus,

Wald, Tunnel,

Baum, Weiher,

es naht, es greift,

es zupft, es zehrt

an den Nerven,

Armen, Beinen,

drückt dich nieder,

zu Boden, zur Wand,

dein einziger Ausweg,

eintauchen in Wolken,

in Nebel, in Watte,

gerettet in Flausch,

ein Knall, ein Rums,

ein Schrei, ein Jauchzen,

vor dem Bett aufgewacht,

eingeschlafen,

Buch aufgeklappt,

Eselsohr beweist nicht

die letzte gelesene Zeile,

das Jauchzen nicht

die letzte Erinnerung.

Doris Mock-Kamm

Kategorie: Gedichte