Wenn hunderte bunte Seifenblasen

an Nebelschwaden entlanggleiten,

sich in sandkorngroßen Tröpfchen

in den durchsichtigen Schleier weben,

du zärtlich dich an mich schmiegst,

einzelne schwarz-braune Gesichtshaare

deiner über vollen Liebe hinterlassend,

strahlt die Sonne selbst an trüben Tagen,

du schnurrende Königin von Katze.

Doris Mock-Kamm

Kategorie: Gedichte