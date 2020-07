Vor dem Protokoll

Es war gewesen

soll

gerudert

im Atoll

im ovalen

Kreise

auf ständiger

Reise

den Kompaß

verloren

flüsternden

Wind in den Ohren

Geduld

kommt Zeichen

dauert noch

ein Weilchen

rot blinkt

der Stern

vor mir

ein Kern

ein Kerl

geheißt

meine Zunge

wie angeschweißt

am trockenen

Gaumen

er senkt

den Daumen

so soll’s

gewesen sein

steht auf

dem Schein

neulich im

Kreisverkehr

ein paar

Tage her

gefahren

trunken

dem Polizisten

gewunken

ihn umarmt

fürs Retten

er mich gelegt

in Ketten

so steht’s

im Protokoll

kein Wort

vom Atoll

von meinen

einsamen Jahren

nur im Traum

kann ich bewahren

mein Leben

auf perlenden Wellen

sonst klicken

wieder Handschellen

Doris Mock-Kamm

