Corona-Krise diktiert weiteren Verlauf

Normaler Schulbetrieb äußerst fragwürdig

Wer nach den Sommerferien den Schulbetrieb wieder ganz normal öffnet, hat letztendlich die daraus entstehenden Folgen zu verantworten. Die Politik wäre daher ziemlich gut beraten, dies eben nicht zuzulassen. Noch zögert sie, obwohl genügend Ungeduldige bereits es kaum abwarten können, bis Normalität wieder den Raum einnimmt, der besonders die angeschlagene Wirtschaft gesunden lassen soll.

Doch Covid-19 reagiert eben nicht erwartungsgemäß, folgt eigenen Spielregeln, die keineswegs ignoriert werden können, außer man gefährdet leichtsinnigerweise Menschenleben. Auch die WHO lenkt inzwischen ein, was die unterschätzte Gefahr durch Corona-Aerosole anbelangt.

Mittels Ignoranz verschwinden deutliche Argumente keinesfalls

Es scheint viel leichter und vor allem bequemer zu sein, jenen angeblichen Experten zu lauschen und ihnen auf den Leim zu gehen, anstatt den eigenen Verstand zu bemühen, um aufmerksam schlüssige Zusammenhänge zu begreifen. Die Wissenschaft ist unbestechlich, kann dennoch jederzeit der Lächerlichkeit preisgegeben werden, wie wir unschwer beobachten dürfen in Corona-Zeiten.

Genau deshalb rächt sich seit geraumer Zeit das Laissez-faire der Lockerungen, etliche nehmen es nicht mehr so genau mit der Seuche, die eben nicht einfach so verschwunden ist. Das wollen viele halt nicht wahrhaben trotz steigender Infektionszahlen in vielen Ländern, besonders in den USA, Brasilien oder Russland.

Eine zweite Welle im Herbst ist zu befürchten

Erst recht ein Grund mehr, den regulären Schulunterricht nochmals zu überdenken. Die damit verbundenen Gefahren und Risiken sollten nicht unterschätzt werden. Die bisherig vorbildhafte Politik der Bundesregierung unter Angela Merkel wäre daher gut beraten, ihren Kurs der Vorsicht fortzusetzen.

Mit einem Abstand von zwei Metern wird es daher nicht mehr getan sein bei längerem Aufenthalt in Klassenräumen. Ein Argument, welches nachdenklich stimmt, inwiefern ein normaler Schulbetrieb vonstattengehen kann. Wohl eher nicht, es sei denn, man gefährdet wissentlich Schüler und somit auch deren Verwandte, Freunde etc. Diese Seuche wird uns daher noch wesentlich länger beschäftigen.

Lotar Martin Kamm

Kategorie: Quergedachtes