Rentable Investition

Immer noch rentabel

seit dem Turmbau zu Babel,

seit Beginn der Mimik, Sprache

die lohnenswerteste Sache,

um berühmt, reich zu werden,

die Rede ist nicht von Turnierpferden,

auf die man bei Rennen wetten kann,

zu viel Arbeit für einen einzelnen Mann,

sich mokieren, lästern, denunzieren,

damit läßt sich Erfolg garantieren.

Wer mutig sich auf einen Sockel stellt,

dem klingen bald die Säckel voller Geld.

Ungeheuerliches gibt es zu berichten,

deshalb trachten sie, mich zu vernichten,

die Wahrheit weiß ich aus sicherer Quelle,

verbreitet mein Wort auf die Schnelle,

Häscher sind bereits auf dem Weg,

sie gönnen niemandem das Privileg,

wirklich informiert zu werden,

ihr sollt bleiben willige Herden,

die gehorchen dumm

und stumm,

ich habe für eure Nöte Verständnis,

befreit euch aus diesem Gefängnis.

Mit solcher Art von Hetze,

getarnt als liebgemeinte Petze,

gelangt man zu Ruhm und Ehren,

diese Aufopferung darf keiner abwehren,

egal ob in Friedenszeiten,

in Pandemien, da gibt’s nichts abzustreiten,

so funktioniert jede Aufwiegelung,

mit der niederträchtigsten Bestrebung

seinen Narzißmus, Egoismus auszuleben,

seine Gier, Neid, Haß anderen anzukleben,

sich selbst als Großmeister aufzuführen,

reicht es aus, Zwietracht zu versprühen.

Doris Mock-Kamm

