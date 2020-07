Joe Biden sollte Donald Trump aus dem Weißen Haus verbannen

Neue Vizepräsidentin letztendlich die größere Hoffnung der Demokraten

Was reitet da nur die Demokraten bei dieser 59. Wahl zum 46. Präsidenten der USA? Warum hat sie keinen wesentlich jüngeren Kandidaten ins Rennen gegen jenen Donald Trump geschickt, schließlich wäre Joe Biden ins neue Amt gewählt immerhin dann mit 78 Jahren der älteste US-Präsident.

Trotzdem geht Joe Biden in die Offensive. Höchste Zeit, möchte man ihm zuraunen. Schließlich geht es mitnichten nur darum, jenen unfähigen Donald Trump endlich aus dem Weißen Haus zu verbannen, sondern obendrein die USA und die Welt zu erleichtern vor so viel Inkompetenz. Eine zweite Amtszeit mit jenem cholerisch narzißtischen Rüpel wäre ein extremes Desaster im Land der unbegrenzten Möglichkeiten.

Wie tickt der ehemalige Vizepräsident unter Barack Obama heute?

Taktisch gut aufgestellt wagt er gleichwohl sich an Donald Trumps Steckenpferd, die Wirtschaft. Während der Amtierende meint, mit seiner Kampagne, Buy American, würde er irgendwas reißen, hat diese sich als gefährlichen Trugschluß herausgestellt. Kein Wunder, denn wenn die größte Wirtschaftsnation sich selbst in vielen Bereichen ins Aus katapultiert, obendrein einen Handelskrieg mit den Chinesen vorantreibt, darf sich niemand wundern, daß dies nicht fruchtet.

Muß der demokratische Kandidat automatisch radikal sein, um als Pendant zu Trump punkten zu können? Dies darf angezweifelt werden. Insofern dürfte mit einem gemäßigten Joe Biden die Demokratische Partei keine schlechte Wahl getroffen haben. Dessen Ankündigung, die USA per saubere Energie nach vorne zu treiben, kommt der ganzen Welt schließlich zugute. Daß dabei die Einkommenssteuern für Unternehmen wieder von 21 auf 28 Prozent erhöht werden sollen, kann man nur begrüßen.

Trumpomanie gehört bald schon der Vergangenheit an

Üben wir uns in Geduld in den verbleibenden sechs Monaten, bis ein neuer Präsident die USA anführen darf, hoffentlich nicht wieder jener Donald Trump, dessen Trumpomanie gerade in Höchstform aufläuft, mitnichten als Zeichen von hoher Qualität, sondern viel eher von totaler Unfähigkeit. Die USA vom Land der unbegrenzten Möglichkeiten hin zum Land der größten Versager? Das muß man leider bestätigen, obwohl wie gesagt Hoffnung zur Änderung besteht.

Vor allem was das Amt der Vizepräsidentin anbelangt, welches Joe Biden bevorschwebt. Gesetz den Fall, er wird es, muß aber sein Amt aus gesundheitlichen Gründen niederlegen, würde die Vizepräsidentin die neue Hoffnungsträgerin sein. Wir dürfen gespannt sein, für wen er sich unter den potenziellen Kandidatinnen letztendlich entscheidet.

Lotar Martin Kamm

Kategorie: Politik