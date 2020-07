Eingebläut

den Leut‘

eh‘ ihr’s reut

streut

Haß

in Maß

zu eurem Spaß

erlaß‘

ich Dekret

diskret

perfekt

direkt

das garantiert

ihr pariert

damit floriert

funktioniert

meine Herrschaft

eure Bereitschaft

zur Knechtschaft

Komplizenschaft

zur Randale

Schikane

der Schlendriane

deren Ideale

Menschlichkeit

Aufrichtigkeit

Großzügigkeit

Unbestechlichkeit

also laßt die Wut raus

jagt sie aus den Häusern raus

macht ihnen den Garaus

dann leben wir in Saus und Braus

Doris Mock-Kamm

Kategorie: Gedichte