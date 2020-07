Der Schein vom Sein

Phrasen dreschen allseits beliebt,

ob in Chefetagen oder in der Politik,

am Stammtisch oder zu Hause,

keiner vermißt sie, fallen sie mal aus,

zu viele gehen ihnen auf den Leim,

weil zu simpel ihr verborgener Schein.

Fakenews in den Social Media glänzen

neben Nachrichten als Infos,

während der kleine Mann verlernt,

zu unterscheiden, weil keine Zeit vorhanden

vor lauter Jobs, die garantieren

die Teilhabe am Leben, um nicht zu verlieren.

Zerbrochene Familien, Trennungen Hand in Hand,

Ablenkung soweit das Auge reicht,

Hauptsache der Spaßfaktor wird angeboten,

jedwedes Unheil anderswo ausgeblendet,

für gute Unterhaltung wird nonstop gesorgt,

ein sorgenfreies Leben dir angeblich geborgt.

Lotar Martin Kamm

Kategorie: Gedichte