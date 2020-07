Kastration der Individualität

Die neuen Wilden sind die blinden Alten,

die uralte Ängste als Eigentum verwalten,

aus aufgestauter Wut geborener Haß,

aus Unzufriedenheit beim kleinsten Anlaß

über die Nachkommen des Triebes Freuden,

die anstatt Macht lieber Friede vergeuden,

eigenständiges Denken bevorzugend

als einzig geltende Pflicht und Tugend,

in ihren Handlungen frei sind zu agieren,

das gilt es zu zerstören, damit sie parieren

nach altbewährtem einengendem Ritual,

als ewig Gefangene im Penisfutteral,

deshalb wird beschnitten die Individualität,

nur genormte Persönlichkeit hat Qualität,

an Geist und Seele kastrierte Geschlechter

sind die vorzüglichsten geblendeten Wächter,

gezüchtete eingeschüchterte Spermien,

das sind deren wahre Ergußphantasien,

die sie geschickt verpackt, wie sie sich freuen,

in die Welt mittels tausenden Lügen streuen.

Doris Mock-Kamm

