Vorhin

gerade eben

im Tunnel

das Ende

war so klar

gewesen

hell bestrahlt

vom Tageslicht

die grauen Wände

der Unterführung

bedeutungsloses

Nichts

da durchschritt sie

ein Gedanke

der Weg

zum Tod

führt durch

eine düstere Halle

begeht sie

selbstverständlich

vielleicht

mit leichtem Gruseln

und am Ende

ein Blick zurück

Trostlosigkeit

von Licht

zu Licht

mit ihrem Lachen

ließ sie den Tunnel

kurz beleben

mit dem Wunsch

möge es lange

in dem hohlen Gang

schweben

Doris Mock-Kamm

Kategorie: Gedichte