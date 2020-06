Lauf der Zeit

Wir sind so berühmt,

haben uns woanders hingebeamt.

Eliten dürfen sich alles erlauben,

das Volk hat an uns zu glauben.

Was mancher so ins Facebook streamt,

sich im normalen Leben nicht geziemt.

Immer schön Haß hochschrauben,

anderen Glücksgefühle dabei rauben.

Die Welt stets auf Krieg getrimmt,

weil Menschen so zerstörerisch sind.

Kreidebleich und der Ohnmacht nah

siehst du, was um dich herum geschah.

Bloß keine gezielten Fragen stellen,

sonst werden sie über dich Urteile fällen.

So vergeht manch trauriges Jahr,

Hauptsache Profite gesteigert, na klar.

Was kann dabei den Alltag erhellen,

wenn Eliten stets ihre Gelder zählen?

Zivilcourage macht sich daher eher rar,

der Optimist dennoch manch Lichtblick sah.

Lotar Martin Kamm

Kategorie: Gedichte