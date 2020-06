Zwietracht bringt’s

Horch, sieh, lies!

Zweifel sind angebracht!

Steckt sie ins Verlies,

sie hat selbst gedacht,

Fake News, Zeitungsenten

allenthalben,

diese Tatsachen vollenden

Photoalben,

untermauern das Geschehen,

glaubwürdig,

so soll es für alle aussehen,

würdig,

da als Beweis wichtig,

egal ob nicht korrekt

oder richtig,

nichts wurde versteckt,

so soll man denken,

die Schreiberlinge wollen

reinen Wein einschenken,

alle ihnen Achtung zollen,

zu zweifeln wagte sie,

so funktioniert das nicht,

tobten die,

das ist ein Schlag ins Gesicht,

wenn du schon monierst,

dann gefälligst beacht‘,

Likes du nur generierst

mit Zwietracht.

Doris Mock-Kamm

Kategorie: Gedichte