Corona-App entfacht viel Diskussionsstoff in den Social Media

Zwischen Skepsis und blindem Gehorsam

Die Bundesregierung ist an allem Schuld, besonders die Frau Merkel, warum also diese Corona-App aufs Smartphone laden, damit der Staat uns einfach aushorcht? Solche Überlegungen machen in den Social Media die Runde, besonders Verschwörungstheoretiker, die Neue Rechte nebst der Querfront und jenem Widerstand 2020 haben erneut „Futter“, um sich entsprechend auszutoben.

Dabei könnte es wesentlich unaufgeregter vonstattengehen, wenn jene Skeptiker sich mal die Sachlage genauer zu Gemüte führen. Was lange währt, wird endlich App, faßt die Zeit in ihrem Artikel zusammen, dabei wird ziemlich detailliert nüchtern beschrieben, wie sie funktioniert, welchen Sinn sie inne hat. Kritische Stimmen bleiben unerwähnt, zumal das Ganze ohnehin auf Freiwilligkeit beruht.

Haufenweise Apps auf Smartphones – die Corona-App etwa doch eine Gefahr?

Jeder Facebook-Nutzer und Smartphone-Besitzer ist per se gläsern. Punkt. Was soll diese zahlreiche Aufregung in den sozialen Medien? Sicherlich, die Angst vorm Aushorchen eigener Privatsphäre sitzt ziemlich tief, außer Frage, vollkommen berechtigt, zumal eine NSA bis in den Deutschen Bundestag hinein dreist die Kanzlerin ausspionierte.

Doch in Zeiten einer Seuche mögen andere Erwägungen wichtiger sein. Vor allem die Freiwilligkeit jener App signalisiert, daß jeder Smartphone-Nutzer nicht einfach übergangen wird. Bluthochdruck wieder runterfahren, Sie sind daher nicht betroffen, wenn Sie diese App nicht wollen. So what?!

Kosten-Nutzen-Vergleich mag ins Hintertreffen gelangen

Der eingangs beschriebene Shitstorm könnte sich rächen, am Ende scheitert die sinnige Idee jener Corona-App am Willen der Bevölkerung, wenn die meisten sie ablehnen. Denn nur dann, wenn genügend bereit sind, sie anzuwenden, greift das Frühwarnsystem jener App.

Man kann sie ohne weiteres mit der Vorsichtsmaßnahme des Mund- und Nasenschutzes vergleichen. Tragen sie alle, verringert sich erheblich das Risiko der Ansteckung. Warum sich und andere nicht per technische Hilfestellung wie der Corona-App effektiver schützen? Der Einwand von Verbraucherschützern, die den indirekten Nutzerzwang fürchten, hat durchaus seine Berechtigung. Es bleibt abzuwarten, wie sich jene Maßnahme entwickelt.

Lotar Martin Kamm

