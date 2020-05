Wann und dann

fließt das Fließende

vorbei in mir,

ringt Strömendes

mit sich,

mich nicht

zu berühren,

will schonen,

was zart in mir,

noch zärtlich,

jung, zerbrechlich,

wann,

beantwortet niemand,

und dann ist dann,

dann sprüht Leere

weich durch mich,

rinnt luftig

in mir,

ohne Berührung,

dann und wann

schwebe ich

vor Rührung.

Doris Mock-Kamm

