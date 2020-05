Eine Hellseherin

Mir schien,

es schien mir

mit seinem Lichte

der Mond

in mein Angesichte,

so hell und klar,

Mittagshitze

denkbar war,

die Teer

zum Schmelzen

brachte,

mein Gefühl

daraufhin dachte,

und es dachte

weiter,

warum stimmt

mich das nicht heiter,

das war eine Frage

erkannte ich,

ich ging zu Bette

erinnerte ich mich,

las in einem Roman,

der mich in

seine Geschichte

aufnahm,

die Welt am Rand

der Apokalypse,

ein Bildnis

für die Kulisse,

Licht erhellt,

wo Furcht sich aufhält,

enthüllt, was verschleiert,

der Erde Umlaufbahn

in Wahrheit leicht eiert,

es hebt sich der Vorhang,

Erkenntnis ist kein

Untergang,

meine Nachttischlampe

scheint eine Lehrmeisterin,

sie scheint,

sie ist eine wirkliche

Hellseherin.

Doris Mock-Kamm

Kategorie: Gedichte