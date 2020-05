Konserven haben Verfallsdatum

Als es begann, in mir zu bleuen,

was hinsichtlich, stur bin ich halt,

weil es nicht wirklich sinnvoll erschien,

geschweige denn, einleuchtend war,

ich vermute, es ist die rote Katze,

die nachts, von mir aus morgens

auf meinem Fußabtreter pausiert,

darf sie, er ist aus Kokosfasern,

verständlich, daß sie die Matte liebt,

ihre erlegte Beute, allerdings tot,

wie jeder sich vorstellen kann,

diese zuweilen vergißt mitzunehmen,

oder ist es ein Freundschaftsbeweis,

ein Dankeschön daß sie ungehindert

bescheißen darf meine Gartenbeete,

also als es begann, in mir zu bleuen,

übel wurde mir, es rumorte im Magen,

nein, ich lief nicht blau an, gerötet,

mein Gesicht allenthalben, a little bit,

euer blau gefärbter Konservatismus,

Nationalstolz als Gewährleistung

aus der Dose mitessen zu dürfen,

deren Inhalt gegen Existenzangst,

Zukunftssorgen und Toleranz,

die bewährten Mittel der Tradition,

der Einheitlichkeit, der Treue

beinhalten, konserviert auf ewig,

bestens geeignet für Mitläufer,

die auch mal gerne verschwörerisch

als Nachtisch quasi, Orgien feiern,

den unerläßlichen Kameradschaftssinn,

den Zusammenhalt, jawohl, zu stählern,

dieser braune Eintopf stinkt nicht nur

nach Vereinnahmung der Individualität,

der geistigen Vielfalt, überhaupt der Vielfalt,

er beweist die Idiotie eurer Ideologie,

wenn’s aus eurer gepriesenen Konserve

nichts mehr gibt zu verteilen, leer ist leer,

beißt ihr auf Blech oder wahrscheinlicher,

ihr beschießt damit den Nächsten,

Krieg kommt von kriegen, kapiert,

beschießen dieses eingebleute Verhalten,

ach ja, die Katze bescheißt mich nie,

sie kackt zwar voll meinen Garten,

überläßt mir aber die individuelle Freiheit,

ob ich sie, ihre Scheiße oder die Beute lieb.

Doris Mock-Kamm

Kategorie: Gedichte