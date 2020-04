Seit ich euch weiß,

was weiß ich schon,

Name, Geburt, euren Tod,

weiß ich, steht geschrieben,

auf Papier mit Stempel,

beurkundet, das weiß ich,

viel ist das schon,

für mich viel,

die ich nicht wußte,

die ich nicht weiß,

eure Augen, euer Lächeln,

eure Tränenflut,

eure Angst, eure Liebe,

was weiß ich schon,

was ihr wußtet,

gerochen, gefühlt,

gefürchtet, genossen,

von mir wußtet ihr nichts,

wußtet nicht,

das es mich einst gibt,

hattet keine Ahnung,

keinen Namen,

kein Wort für mich,

seid dennoch meine Ahnen,

mein Ahnen, was weiß ich,

kann euch keine Stimme geben,

seit ich euch weiß,

was weiß ich schon,

durch mich fließt

weiter euer Leben.

Doris Mock-Kamm

Kategorie: Gedichte