Aus den Wolken gefallen

Fürderhin war bekannt geworden,

der Mond wäre in tiefer Sorge,

zu aufgeregt wäre er gewesen,

nicht rechtzeitig zu erscheinen,

schließlich sollte, hätte er,

zu fest anberaumter Stunde

als Stargast auftauchen sollen,

nun es war allerdings eher

der Vorfreude wegen gewesen,

sein zappeliges Verhalten,

auch war es keinesfalls altersbedingt,

wie einige zu wissen meinten,

den Ablauf wollte er noch einmal lesen,

schließlich die noble Gesellschaft

hatte versprochen, mit leuchtenden Raketen

für sein pünktliches Erscheinen zu danken,

da fiel ihm das kleine Programmheftchen

aus den Händen, fiel so ungünstig,

fiel mit den aufgeschlagenen Seiten

auf ein schneebedecktes Gebirge,

fiel donnernd längs den Felsen ins Tal,

da fiel der Regen aus allen Wolken,

korrekterweise aus seiner Badewanne,

in der er traumentspannt den Duft

von exotischen Früchten genoß,

schließlich es war Samstagabend noch,

vor Schreck fiel er samt Wanne

längs des bereits oben erwähnten Gebirges

funkensprühend hinunter ins Tal,

fiel punktgenau auf die Feiernden,

fiel auf das Programmheftchen,

das aufgeschlagen offen enthüllte,

wem es als Gedankenstütze diente,

was gibt es noch zu sagen,

vergeßt nie auch den Regen einzuladen,

dann duscht er bloß zuweilen,

dafür läßt er den Mond pünktlich scheinen.

Doris Mock-Kamm

Kategorie: Gedichte