Der mit der Manie tanzt

Schleierhaft,

was manch Narzißt so schafft,

und die Menge gafft,

niemand sich aufrafft,

eine große Lücke klafft,

zwischen positivem Lebenssaft

und dem, was Trump hat verzapft.

Aber Hauptsache ekelhaft,

das gibt ihm jene Kraft,

ohne jedwede Rechenschaft,

nichts wird wirklich entlarvt.

Ohnmacht

folgt nicht unbedacht,

Politik verkracht,

USA bleiben größte Streitmacht,

trotz all der Zwietracht

kaum jemand erwacht,

das Volk wird ausgelacht,

Schicht im Schacht,

wer solches betracht‘,

sieht eine problematische Fracht,

na denn, gute Nacht.

Lotar Martin Kamm

Kategorie: Gedichte