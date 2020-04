Liebeswinter

Gesperrt weltweit die Nähe,

daß dies jemals geschähe

in irgendeiner Lebenszeit,

diese Idee ging zu weit,

verboten Berührung,

keine Umarmung,

Kontakt auf Abstand,

zwei Meter Luftwand,

Mundschutzpflicht,

all dies bedeutet nicht,

sich mit Worten zu berühren,

keine Telefonate führen,

Gefühle nicht zuzulassen,

keine neue Zuversicht fassen,

eine globale Kontaktsperre,

eine gemeinsam erlebte Sphäre,

erschafft für alle die Möglichkeit

einer internationalen Besinnlichkeit,

in der nicht Rang und Namen zählt,

sondern Humanität zum Sieger wählt,

die Voraussetzung für Nächstenliebe,

nach jedem Winter sprießen junge Triebe.

Doris Mock-Kamm

