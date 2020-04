Lichter Schatten

Natürlich leide ich nicht an Verfolgungswahn,

ich werde verfolgt,

aber ich lasse mich nicht einschüchtern,

von so einer Gestaltkopie schon gar nicht,

vermutlich denkt sie durch den dunklen Teint,

ihr ständiger Wechsel an Größe

und ihr Auftauchen vor und hinter mir,

ihr penetranter Versuch mich zu imitieren,

meine Bewegungen nachzuäffen,

daß ich nicht lache,

diese schwarze Lebendskulptur

meißelt mich nicht in Angst und Schrecken,

geh halt nur noch nachts nach draußen,

mir macht das nichts aus, ihr schon,

dieser Lichtmarionette, diese Schattenfigur.

Doris Mock-Kamm

