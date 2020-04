Gewissenlose Zeiten

In allen gewissenlosen Zeiten

Lügen, Betrügereien sich verbreiten,

Fakenews sie heute auch heißen,

Blender zuhauf darauf herum beißen,

verzehren sich schmachtend nach ihnen,

wie nach alkoholgefüllten Pralinen,

Fröhnen nach Sucht in kleinen Schüben,

Wiederholungen lassen so sich einüben,

Mantra ähnliche Sprüche

untermalen Untergangsflüche

für die verrohte, verdorbene Welt,

eine bewährte Art zu scheffeln Geld,

schließlich ist dies eine Aufopferung,

zu erfinden heuchlerische Verdummung,

die braucht man nämlich allenthalben,

um sich mit der braunen Brühe einzusalben,

um unter dem Moder der Einfältigkeit,

sie dient als Uniform der Gemeinsamkeit,

ihr Publikum in die Irre zu führen,

der vortreffliche Platz jede Art von Allüren,

im Labyrinth der Gehirnlosigkeit

sind schließlich alle von Gesetzen befreit,

ihre beschissenen Charaktere feiern zu lassen,

von verschwörungsliebenden Massen.

Doris Mock-Kamm

Kategorie: Gedichte