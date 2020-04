Buntes Spiel

Es schien nicht an den Farben zu liegen,

Hauptsache sie vermochten zu fliegen,

denn er wählte sie aus nach Belieben,

Spezialanfertigungen stand geschrieben

auf all den Päckchen, Kartons und Paketen,

seine Lieferanten hatte er darum gebeten,

damit seine Lieblinge heil bei ihm ankommen,

denn nur beste Ware hat er für sich genommen,

achtsam befüllt mit einem geheimen Gasgemisch

hängt er sie an sämtliche Möbel, sogar den Tisch,

alles in seinem Haus darf mit ihm schweben,

selbst der Hund darf Schwerelosigkeit erleben,

der Luftballons sanftes Gleiten in den Räumen,

er liebt es, selbst wenn sie platzen, es ist wie träumen.

Doris Mock-Kamm

Kategorie: Gedichte