Die korrekte Nutzung von Sprache ist wesentlich für richtiges Denken, Verstehen und Handeln. Kurz aus meiner Perspektive zu Sprachverwirrungen, die falsches Denken, Verstehen und Handeln zur Folge haben.

Erstens die falsche Verwendung bzw. Verwechselung der Begriffe Radikalismus und Extremismus. Radikal kommt vom lateinischen Radis, die Wurzel, und ist ein positiver Begriff: Etwas an der Wurzel verstehen. Extrem bezeichnet sich am äußersten Rand befindlich, und ist ein negativer Begriff. Ein Blick in den Duden: Es gibt das korrekte Wort Extremisierung. Also: Richtig ist Extremisten und Extremisierung.

Zweitens: Höcke darf laut Gerichtsbeschluss -sachlich begründet- als Faschist bezeichnet werden. Der wesentliche Unterschied zwischen dem Mussolini-Faschismus und dem Hitler-Nationalsozialismus war der Holocaust, die Shoah: Der Massenmord an ideologisch willkürlich ausgegrenzten Menschen, angefangen mit ihrer Verleumdung, Stigmatisierung und gesellschaftlichen Ausgrenzung. Der Anfang, wie es heute gezielt von AfD-lern betrieben wird, und der bereits zu vielen Gewalttaten und Morden geführt hat.

Das bedeutet: AfD-ler sind Extremisten und Nationalsozialisten.

Die logische rechtsstaatliche Konsequenz: Ein unverzügliches AfD-Verbot und schnellstmögliche Entlassung aller Beamten mit AfD-Parteibuch. Und sofortige gesellschaftliche Ausgrenzung aller AfD-ler. Im Sinne der als Lehre aus der Weimarer Republik im Grundgesetz definierten wehrhaften Demokratie, deren Verteidigung Verantwortung von uns allen ist.

Eine ganz persönliche Schlussbemerkung: Die Nationalsozialisten haben einen meiner Großväter feige ermordet. Das wird mir nicht passieren.

Lothar Klouten

Kategorie: Meinung