Was mach ich nur,

wie konnte das geschehen,

ausverkauft

der Lippenstift,

der, der mir hilft

mich schön zu fühlen,

bewundernswert hübsch,

ohne ihn,

das ist einfach zu verstehen,

kann ich nicht raus

auf die Straße, in die Stadt,

nackt bin ich, nackt,

seit Tagen keinen Nachschub,

einen anderen ich nicht will,

denk pragmatisch,

nicht panisch,

einatmen,

ausatmen,

Vorrat anlegen,

dies gewissenhaft pflegen,

Schal umbinden

bis über die Mundpartie,

erkältet im Sommer,

wie schrecklich für sie,

ja fürchterlich nicht,

fühl mich elendig,

das Leid ist ihnen

ins Gesicht geschrieben,

da ist sie die Bestätigung,

ohne Lippenstift,

meinen Lippenstift,

werd‘ ich gemieden,

mein Aussehen

unerträglich,

für alle zu schmerzlich.

Doris Mock-Kamm

Kategorie: Gedichte