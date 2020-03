Sie versuchen dir die Realität zu nehmen,

in dem sie erzählen, nur gutes Benehmen

führe zu Frieden und Freiheit, schrei nicht,

schrei nicht,

wenn Unrecht geschieht, verhalte dich still,

kümmere dich nicht um anderer Unbill,

dein Leben kann so schön sein, sag nichts,

sag nichts,

misch dich nicht in andere Angelegenheiten,

dann bekommst du keine Unannehmlichkeiten,

alle Türen stehen für dich offen, wehre dich nicht,

wehre dich nicht.

Sie versuchten dir die Realität zu nehmen,

von klein auf dich zu zähmen,

anstatt mit dir Hand in Hand

im Dunkel, im Licht jede Wand

zu besteigen, jeden Graben zu überbrücken,

um offen zu werden für die Tücken,

anstatt zu ersticken an der Wirklichkeit,

hört gut zu, ihr vereitelt die Zufriedenheit.

Doris Mock-Kamm

Kategorie: Gedichte